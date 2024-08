Catania, rubano uno scooter ma lo abbandonano quando vedono i poliziotti: 17enne e 19enne denunciati

Un 19enne e un 17enne sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Sono stati gli agenti delle Volanti, durante un servizio notturno di controllo del territorio, a ricevere la chiamata di un cittadino che segnalava un giovane in piazza Galatea che, a bordo di uno scooter, stava spingendo un’altra persona a bordo di un altro mezzo a due ruote in direzione piazza Papa Giovanni XXIII.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno iniziato a inseguire i due per via Sturzo, via De Nicola e via Marchese di Casalotto, nel tentativo di fermarli. Alla vista degli agenti, i giovani hanno imboccato via Misterbianco e hanno abbandonato lo scooter in strada bloccando il passaggio della volante. Dopo di che, si sono allontanati a bordo dell’altro mezzo verso via Platamone fino a quando non sono stati bloccati in piazza Borsellino.

I due giovani incensurati hanno confermato di avere commesso il furto della moto, poi abbandonata, in zona del Corso Italia. Conclusi gli accertamenti di rito, i due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Dopo avere informato il pubblico ministero di turno della procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, il 17enne è stato affidato ai propri familiari.