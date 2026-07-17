Misterbianco, una pistola nascosta in un panificio

Una pistola nascosta all’interno di un sacco pieno di semi di sesamo in un panificio a Misterbianco, in provincia di Catania. Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione. Gli investigatori avevano già raccolto elementi che facevano ipotizzare che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, detenesse illegalmente armi da sparo.

La pistola nascosta nel panificio a Misterbianco

Per questo motivo, i carabinieri nel pomeriggio hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo a Misterbianco. Dopo avere identificato il 46enne che si presentava agitato, hanno avviato le attività di ricerca sulla sua persona e in casa. La perquisizione è stata poi estesa anche a un’attività commerciale gestita dal 46enne. Nel panificio, nascosta all’interno di un sacco pieno di semi di sesamo, c’era una busta trasparente contenete una pistola semiautomatica Browing calibro 7,65. Un’arma con caricatore inserito, perfettamente funzionante e pronta all’uso, con otto proiettili nel serbatoio. Trovati anche altri 17 proiettili calibro 7,65 e cinque calibro 38 Special.

L’arresto del 46enne

La pistola e le munizioni trovate nel panificio di Misterbianco sono state sottoposte a sequestro. Sulla base degli indizi raccolti, il 46enne è stato arrestato dai carabinieri e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il provvedimento. Disponendo l’accompagnamento dell’uomo nel carcere di Bicocca a Catania, dove resta tutt’ora.