Catania-Cittanova, tensione e adrenalina per una partita per cui è previsto il sold out

Attesa con un pizzico di tensione e adrenalina. Un mix perfetto che serve quando si devono giocare match importanti. Quello che il Catania disputerà domenica al Massimino contro il Cittanova lo sarà. Lo sarà perché avrà un sapore diverso rispetto a tutti quelli finora affrontati dalla squadra rossazzurra. In caso di successo, infatti, sarebbe il quattordicesimo consecutivo in casa in altrettante partite. Un risultato che potrebbe avvicinare ulteriormente all’aritmetica promozione in Lega Pro.

Consapevolezza

Lo sa bene mister Ferraro. Lo sanno benissimo i suoi ragazzi che, contro il club calabrese guidato da Danilo Fanello, non avranno un vero e proprio match point, ma la possibilità concreta di uccidere l’ultimo lumicino di speranza del Locri e prendersi tre quarti dello scettro di regina di questo girone I di serie D. Dunque, domenica al Massimino, occorreranno ancora una volta idee chiare e determinazione. Ma anche una visione comune: di gioco, di opportunità professionale da cogliere e di amore e rispetto nei confronti di una piazza che, dall’inizio della stagione, non ha mai fatto mancare sostegno e affetto a Lodi e compagni.

Sold Out

Sarà così anche con il Cittanova. La prevendita, cominciata lunedì scorso, sta andando molto bene. I tagliandi delle curve sono già esauriti e quelli delle due tribune potrebbero esserlo nei prossimi giorni per un’affluenza che potrebbe superare quella dei 16.371 spettatori avuti per Catania-Mariglianese. E allora, coraggio, ancora uno sforzo per consentire al Catania e a Catania di poter tornare a volare in alto. Coraggio, ragazzi, perché un’intera città ancora una volta vi sosterrà e sarà al vostro fianco per darvi una spinta in più per tagliare il traguardo della promozione.

A cura di Federico Lo Giudice.