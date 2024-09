Calcinacci si staccano dal muro della scuola, contusa bambina a Comiso

Foto di Dario De Luca

Una bimba che frequenta la seconda classe del plesso di scuola primaria Monserrato, è stata colpita ieri da alcuni calcinacci che si sono staccati dal muro esterno della scuola. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30, all’uscita dalla scuola. La bimba, che si trovava sul marciapiede antistante l’istituto, è stata soccorsa e portata in ospedale a Vittoria. Medicata al Pronto soccorso, è stata dimessa con pochi giorni di prognosi. Gli operai del Comune sono intervenuti per controllare la zona da cui sono caduti i calcinacci e ripristinare il muro per garantire la sicurezza.