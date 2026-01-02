Cade dal balcone durante festa a Capodanno, ragazza in coma farmacologico a Palermo

02/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stata operata all’ospedale di Villa Sofia a Palermo per ridurre l’emorragia cerebrale, una giovane di 22 anni caduta dal balcone da un altezza di 3 metri. L’incidente sarebbe avvenuto nel corso di una festa di Capodanno in una villa a Mondello a Fondo Anfossi. La giovane ha riportato anche diverse fratture. Sarebbe rimasta chiusa dentro al bagno e avrebbe tentato di rientrare in casa passando dalla finestra. Avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta sbattendo la testa.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno ascoltato il proprietario dell’immobile. Inoltre, sono alla ricerca di altri fra gli invitati al party per ricostruire quanto successo quella notte. A trasportare la giovane in ospedale alcuni amici a bordo di un’auto. La festa sarebbe stata organizzata da un 32enne, un commerciante e vi avrebbero partecipato decine di persone. Un party come tanti all’insegna della musica e del divertimento.

Per cause ancora da chiarire, intorno alle 4, la 22enne sarebbe rimasta bloccata da sola all’interno di un bagno che si trova al piano terra dell’immobile. Forse a causa della musica ad alto volume nessuno avrebbe sentito le richieste di aiuto lanciate dalla ragazza. Ad un certo punto, quindi la 22enne avrebbe deciso di risolvere da sé, parendo la finestra del bagno per scavalcare e saltare in un balcone vicino. Qualcosa però sarebbe andato storto e la ragazza sarebbe caduta nel seminterrato, da un’altezza di circa 3 metri, riportando diversi traumi. La ragazza è in coma farmacologico, ricoverata al Trauma Center cittadino.

