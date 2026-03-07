Foto di Vigili del fuoco Catania

Catania, da ore brucia spazzatura in uno stabile abbandonato in via Plaia

07/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dalla tarda serata di ieri alcune squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, insieme a mezzi di rincalzo, sono impegnate nello spegnimento di un incendio di rifiuti e materiali di risulta sviluppatosi all’interno di un edificio in disuso sito in via Plaia, nella zona sud di Catania.

Incendio in via Plaia, impegnate diverse squadre dei pompieri

L’incendio ha impegnato diverse squadre per tutta la notte e, ancora adesso, si sta provvedendo al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza. Sul posto, oltre a diverse autobotti, sono state impegnate un’autoscala e mezzi di movimento terra, inviati dal vicino comando di Enna.

Per i rifornimenti idrici si trovano sul posto anche due autocisterne della protezione civile comunale. Per gli accertamenti di competenza, presente personale della polizia locale e personale dell’ARPA. Non sono state segnalate persone coinvolte nell’incendio. Per motivi di sicurezza, vista la vetustà dell’edificio e la densa nube di fumo che si è sprigiona, si è provveduto a chiudere al traffico il tratto di via Plaia da piazza Caduti del Mare, fino alla rotonda del faro Biscari.

