Una «boutique immobiliare» nel cuore di Catania: apre la sede di Coldwell Banker Arteka Group

Nel cuore pulsante di Catania Coldwell Banker Italy – Arteka Group inaugura la sua nuova sede in Corso delle Province 12. Un luogo che non è solo un ufficio, ma un simbolo concreto di crescita, identità e ambizione. Un progetto che affonda le radici nei valori della tradizione ma guarda con decisione al futuro del settore immobiliare siciliano. «L’apertura di questa sede rappresenta un importantissimo momento di crescita, sia per tutto il team di Coldwell Banker Arteka Group, sia per l’azienda nel suo complesso. Posizionare un brand che opera in un mercato globale di fascia medio-alta è per noi motivo di grande emozione, di enorme soddisfazione e, naturalmente, di evoluzione professionale. Abbiamo scelto Coldwell Banker perché vogliamo fare la differenza nel mercato di Catania. E questa non sarà un’iniziativa isolata: vogliamo sviluppare su tutto il territorio una rete strutturata, fatta di organizzazioni, agenzie o, come amiamo chiamarle, boutique immobiliari. Un modello che non si limita a offrire immobili e servizi, ma punta alla qualità, all’eccellenza, e soprattutto alla volontà di restituire agli agenti immobiliari di Catania la giusta immagine e la giusta identità», spiega dopo il taglio del nastro Rossana Cavallaro, CEO di Coldwell Banker Italy – Arteka Group.



A raccontare la genesi di questo nuovo progetto è Simone Vasta, broker titolare: «Per noi, Catania rappresentava il progetto aziendale per eccellenza. Posizionare il prestigioso brand Coldwell Banker era esattamente ciò che avevamo immaginato e pianificato: inserirlo in un mercato immobiliare sempre più competitivo e digitalizzato. Offrire un’esperienza distintiva e personalizzata è ciò che realmente fa la differenza, per i nostri clienti e per nostri agenti immobiliari. Il risultato che oggi vediamo è il frutto del nostro lavoro, del nostro impegno quotidiano, e di quello di tutti i nostri consulenti e collaboratori. Perché siamo prima di tutto una grande famiglia e una grande squadra».

«Abbiamo avuto la fortuna e l’opportunità di incontrare Rossana e Simone e lo hanno posato perfettamente quel progetto di Coldwell Banker, che ci vede protagonisti nel mercato immobiliare da oltre 100 anni. Si tratta di una sede molto rappresentativa in una delle città più importanti della Sicilia, che è Catania. La Sicilia sta diventando sempre più importante per il mercato immobiliare e anche a livello internazionale si sta scoprendo la Sicilia come una delle isole più belle che abbiamo nel Mediterraneo. Per noi, ripeto, è fondamentale», sottolinea Roberto Gigio, presidente di Coldwell Banker Italy. Il progetto della nuova sede in Corso delle Province è stato curato da Giusy Tomaselli, architetto e progettista della sede: «Il concept è stato quello di creare un salotto all’interno del salotto della città. Non abbiamo degli uffici veri e propri ma degli spazi aperti: infatti le pareti sono prettamente delle vetrate, proprio perché si vuole dare molto l’idea dell’open-space. L’obiettivo finale è quello di accogliere l’utente e farlo sentire a casa sua con degli spazi che, oltre che di design, siano anche confortevoli. C’è una prima parte, che è quella del front office, che si apre direttamente sulla strada e quindi sulla città. Si tratta di una vetrina che per noi ha significato da subito qualcosa di particolare proprio perché collocata in questa strada principale. Abbiamo valorizzato le pareti creando delle boiserie con gigantografie che ritraggono alcuni punti significativi e rappresentativi della città. L’idea è quella di riprendere anche il colore del logo e riproporlo in vari dettagli. A seguire c’è questo lungo corridoio e, sia a destra che a sinistra, si aprono gli spazi dedicati alla trattativa, che mantengono sempre un senso di accoglienza e ricercatezza, anche in termini di design e di estetica».

La sede di Catania si inserisce all’interno di un piano di sviluppo territoriale che punta a rafforzare la presenza del gruppo su tutta l’isola. «Aprire una sede a Catania è un momento di rilancio in un’attività di sviluppo che è già partita da quasi due anni dalla provincia di Ragusa e subito dopo con Giarre, Acireale e Catania. Il tutto con la prospettiva di aprire, nel giro di qualche mese, anche Palermo, Messina e Siracusa. La prospettiva è sempre quella di trovare partner validi e affidabili per un brand che ricerca la qualità più che la quantità», aggiunge Andrea Russo, responsabile sviluppo Coldwell Banker Italy. «Noi crediamo molto nei valori principali di Coldwell Banker, come la lealtà, la fiducia e l’onestà. Ogni giorno cerchiamo di fare bene il nostro lavoro trasmettendo tutto questo e realizzando quelli che sono i desideri dei nostri clienti», sottolinea Christian Za, broker manager Coldwell Banker – Arteka Group.

A testimoniare l’impatto del nuovo punto vendita anche gli agenti Coldwell Banker – Arteka Group che operano direttamente sul campo. «La scelta di Condwell è stata dettata soprattutto dal rispetto per quei valori che mi hanno sempre accompagnata in questo lavoro: innanzitutto la professionalità, la competenza assoluta nello svolgimento della professione, che si traduce automaticamente nella fiducia da parte del cliente, sia esso un acquirente o un venditore. Condwell rispecchia i valori che ho sempre cercato di portare avanti nel mio lavoro. A tutto questo si aggiunge l’apertura della nuova sede a Catania, tanto attesa. Catania è un territorio ricco di opportunità, dove già operiamo da tempo. Avere una sede così prestigiosa, in una zona così importante della città, aumenta sicuramente il valore che diamo al nostro lavoro e che questo marchio rappresenta per noi», afferma Anna Raciti.

«Ho scoperto Rossana in modo del tutto inaspettato, ma subito mi ha coinvolta nel suo progetto. Devo dire che ha tantissima ambizione e una grande passione: è una persona capace di trascinare e ispirare chi la circonda. Nel nostro lavoro, per il ruolo che abbiamo con i clienti, non basta essere competenti e preparati: è fondamentale anche sapere ascoltare, avere empatia, e possedere buone capacità di problem solving. L’apertura della sede di Catania rappresenta un passo importante anche in questo senso: amplia le possibilità per i nostri clienti, permettendo loro di raggiungerci con maggiore facilità e offrendo un punto di riferimento più vicino e accessibile», conclude Elena Tornabene.