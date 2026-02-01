Ancora una bomba nel Siracusano: danneggiato negozio di elettrodomestici ad Avola

01/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora una bomba contro un’attività nel territorio di Siracusa: stavolta si tratta di un negozio di elettrodomestici ad Avola, in via Cappellani. Dove una bomba carta è stata fatta esplodere poco dopo l’una di notte, davanti all’ingresso dell’attività. Danneggiando la saracinesca ma – vista l’ora – senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno avviato le indagini. L’ultima, in ordine di tempo, sui numerosi episodi in provincia, nel campo della richiesta di pizzo. Appena poche settimane fa, un doppio avvertimento esplosivo è stato diretto verso una nota attività siracusana: il caseificio Borderi. Prima con un incendio al mercato, che ha lambito un magazzino della ditta. E, meno di una settimana dopo, con un ordigno piazzato davanti a un edificio di proprietà dei titolari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Troppi rifugi chiusi sulle montagne siciliane, interviene il Cai Sicilia: «I visitatori vanno invitati, non mandati via»
Leggi la notizia

Ancora una bomba contro un’attività nel territorio di Siracusa: stavolta si tratta di un negozio di elettrodomestici ad Avola, in via Cappellani. Dove una bomba carta è stata fatta esplodere poco dopo l’una di notte, davanti all’ingresso dell’attività. Danneggiando la saracinesca ma – vista l’ora – senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti polizia e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze