Ancora una bomba contro un’attività nel territorio di Siracusa: stavolta si tratta di un negozio di elettrodomestici ad Avola, in via Cappellani. Dove una bomba carta è stata fatta esplodere poco dopo l’una di notte, davanti all’ingresso dell’attività. Danneggiando la saracinesca ma – vista l’ora – senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno avviato le indagini. L’ultima, in ordine di tempo, sui numerosi episodi in provincia, nel campo della richiesta di pizzo. Appena poche settimane fa, un doppio avvertimento esplosivo è stato diretto verso una nota attività siracusana: il caseificio Borderi. Prima con un incendio al mercato, che ha lambito un magazzino della ditta. E, meno di una settimana dopo, con un ordigno piazzato davanti a un edificio di proprietà dei titolari.