Blitz antimafia a Catania: 21 arresti tra i Cursoti Milanesi, smantellata rete di droga e armi

All’alba, oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania – supportati dai reparti specializzati dell’Arma tra cui la compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia, lo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, i nuclei elicotteri e cinofili – hanno dato esecuzione a una vasta operazione antimafia nei confronti del gruppo mafioso dei Cursoti Milanesi, storicamente radicato nel capoluogo etneo.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Catania, ha raggiunto 21 soggetti ritenuti affiliati al clan. Le accuse spaziano dall’associazione di tipo mafioso all’estorsione, passando per l’associazione finalizzata al traffico di droga, la detenzione e la cessione illecita di stupefacenti, fino al porto illegale di armi da fuoco. Tutti i reati risultano aggravati dal metodo mafioso, confermando il radicamento e l’operatività del gruppo nel territorio. L’operazione, tuttora in corso, ha coinvolto simultaneamente diverse aree del Paese, estendendosi oltre Catania alle province di Agrigento, Benevento, Cosenza, Enna, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Voghera. Secondo quanto trapelato dalle prime fonti investigative, l’organizzazione aveva rimodulato le sue attività criminali consolidando un asse per il traffico di droga e armi, mentre sul territorio continuava a esercitare un controllo con estorsioni e intimidazioni.