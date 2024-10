Blitz antidroga nel Ragusano: otto arresti per produzione e spaccio

Blitz antidroga dei finanzieri del comando provinciale di Ragusa. Otto i destinatari della misura della custodia cautelare in carcere per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’operazione Home delivery, eseguita con il supporto di un mezzo aereo del Reparto operativo aeronavale di Palermo. Effettuate dieci perquisizioni a Vittoria e Comiso presso le abitazioni degli indagati, con unità cinofile antidroga e antivaluta del Gruppo della Guardia di finanza di Siracusa, nel corso delle quali sono stati sottoposti a sequestro 6 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, 10 cellulari nonché materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Le indagini, delegate alla compagnia di Vittoria dalla procura della Repubblica di Ragusa, hanno consentito di individuare una piazza di spaccio gestita da italiani e da uno straniero in concorso tra loro. Le attività investigative hanno permesso di appurare come un immobile – oggi sottoposto a sequestro preventivo – fosse frequentato da diverse decine di clienti al giorno, con flussi che hanno raggiunto un centinaio di persone nei fine settimana.