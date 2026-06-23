Nel corso del pomeriggio di oggi la seduta dell’Ars è stata sospesa più volte per improvvisi blackout. All’ordine del giorno c’era l’esame di un disegno di legge in materia di energia e attività produttive. Intorno le 18, dopo l’ennesima interruzione della corrente elettrica a Palazzolo dei Normanni, il presidente di turno Nuccio Di Paola ha rinviato la seduta a domani alle 15.