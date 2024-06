Bimbo morto nel pozzo a Palazzolo, nove indagati per omicidio. La madre: «Non ci sarà pace nella nostra vita»

«E poi arriva un altro giorno senza il mio Vincenzino vita nostra. La nostra vita senza te è diventata un inferno. Il cuore in mille frantumi. Vincenzino, sole della mia vita». Sono le parole che ha pubblicato sui social Paola Carnemolla, la mamma di Vincenzo Lantieri. Il bambino di dieci anni morto giovedì dopo essere precipitato all’interno di un pozzo artesiano in una campagna di contrada Falabia a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Il bimbo si trovava lì, anche insieme al fratellino disabile e a un’altra ventina di bambini, per una gita che rientrava nell’ambito delle attività di un campo estivo organizzato dalla fondazione Anffas Doniamo sorrisi.

Il presidente Giuseppe Giardina, che è anche il proprietario del fondo agricolo con fattoria, è stato il primo a essere iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta aperta dalla procura di Siracusa per omicidio colposo. Oltre a lui, per lo stesso reato è indagata anche la 54enne Carmela Caligiore, l’educatrice che si è calata nel pozzo per cercare invano di salvare il bambino. Stesso reato quello ipotizzato pure per gli sette altri animatori del grest. Un atto dovuto per permettere agli inquirenti di fare luce su quanto accaduto giovedì e di individuare le eventuali responsabilità. Diversi sono ancora i punti oscuri: primo tra tutti quello che riguarda le tempistiche della richiesta di aiuto e dei soccorsi. All’intenzione degli investigatori c’è anche la sicurezza della lamiera a copertura del pozzo che, chiusa con un lucchetto, avrebbe ceduto sotto il peso del bambino.

«Ringraziamo tutta la comunità di Palazzolo Acreide per l’affetto che hanno nei nostri confronti per la perdita del nostro piccolo Vincenzo – scrive ancora la madre sul suo profilo Facebook – e tutti amici e parenti. Il nostro cuore e anima è distrutto e nera, e non ci sarà pace nella nostra vita». Un post a cui sono allegate foto e video del bambino con in sottofondo le canzone Iris di Biagio Antonacci.