Bimbo di 10 mesi cade dalla culla. Elisoccorso non riesce ad atterrare a Palermo

Un bimbo di dieci mesi è caduto dalla culla a casa e i medici della Neurochirurgia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta gli salvano la vita. Il piccolo nel pomeriggio di ieri è caduto dalla culletta e ha sbattuto violentemente la testa, provocandosi un violento trauma cranico e ha perduto i sensi. Subito i genitori lo hanno accompagnato in ospedale e i medici alla luce della gravità dell’emorragia cerebrale hanno deciso di sottoporlo a intervento per ridurre il vasto ematoma. Poi è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove è presente la Rianimazione neonatale.

L’elisoccorso del 118 tuttavia non è riuscito ad atterrare nel capoluogo siciliano a causa del maltempo. Il bimbo è atteso nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale dei Bambini, ma i tentativi di atterraggio sono stati vani a causa della ridotta visibilità. Il pilota ha deviato il volo verso Sciacca per atterrare in sicurezza. Da lì è partita un’ambulanza con a bordo il piccolo accompagnato dal rianimatore e l’infermiere che si trovavano sull’elisoccorso con lui.