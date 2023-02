Biancavilla, campo di basket intitolato a Tanino La Piana. «Qui sorgerà cittadella dello sport»

Insieme agli studenti delle scuole di Biancavilla, il sindaco Antonio Bonanno e l’assessore allo Sport Salvo Di Marzo hanno inaugurato il nuovo campo di pallacanestro accanto allo stadio comunale. La struttura è stata intitolata a Tanino La Piana, maestro di basket che ha trasmesso la passione per lo sport a varie generazioni di biancavillesi. A scoprire la targa commemorativa sono stati, assieme al sindaco, Franco e Francesco La Piana, nipote e tris-nipote dell’allenatore biancavillese. «È una gioia sapere che la città si ricorda di mio zio – è stato il commento commosso di Franco La Piana – ed è bello che il basket torni a essere uno sport praticato dai giovani com’è stato nel passato grazie a mio zio». Tagliato il nastro inaugurale, dopo la benedizione di padre Salvatore Verzì e l’intervento di Salvuccio Furnari, i ragazzi delle scuole hanno dato vita a un allenamento sotto canestro.

«Torna nel suo splendore il campo di basket comunale – commenta l’assessore allo Sport Salvo Di Marzo – disponibile per tutti i giovani che vogliono praticare questo sport. Per loro si tratta di scoprire nuove abilità corporee o, più semplicemente, divertirsi esaltando la logica di squadra». A fargli eco è stato poi il primo cittadino: «Quest’area si appresta a diventare una Cittadella dello Sport. C’è il campo di basket Tanino La Piana totalmente riqualificato, accanto ci sono due campi da tennis e lo stadio comunale e presto presenteremo il progetto della nuova piscina comunale, anch’essa a disposizione della città. Nei prossimi giorni – aggiunge il sindaco Bonanno – sveleremo la road map dell’impianto natatorio e di un’altra struttura sportiva. Educare i giovani allo sport, inteso come sana disciplina e rispetto delle regole, è un impegno primario della mia amministrazione. Fatto nella maniera giusta, accresce la capacità di apprendere condotte utili per la crescita personale».