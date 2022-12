Belpasso, Totò Cascio racconta il suo Nuovo Cinema Paradiso 2.0

La gloria e la prova. Il mio nuovo cinema paradiso 2.0. È questo il titolo del libro di Totò Cascio, il bambino protagonista dell’indimenticabile capolavoro di Giuseppe Tornatore Nuovo Cinema Paradiso. Il volume, edito da Baldini+Castoldi, è stato scritto con Giorgio De Martino. È stato presentato a Belpasso, in chiesa Madre, nell’ambito degli eventi collaterali organizzati in occasione della festa di S.Lucia. Oggi, a 42 anni, Totò Cascio ha trovato la forza e la voglia di raccontare la sua esperienza in un libro che è insieme una raccolta di memorie cinematografiche ma anche un racconto di formazione e di rinascita, nel quale l’autore racconta la grave malattia che lo ha colpito: la retinite pigmentosa con edema maculare, che gli ha procurato una perdita progressiva, irreversibile e quasi totale della vista.

«Questo libro è la mia liberazione – ha dichiarato Cascio – La gloria è molto più facile da accogliere, a differenza della prova, ma per fortuna sono riuscito a trasformare la mia prova in gloria. E voglio condividere con tutti la mia esperienza».

«Il suo non poter più vedere le cose rendeva il suo sguardo oltremodo puro e consapevole. Gli regalava il dono del saper guardare lontano, con gli occhi della mente e del cuore». Scrive Giuseppe Tornatore nella prefazione.

«La testimonianza autobiografica di Totò ribadisce un concetto a me caro: il paradiso è qui, ogni giorno e a ogni bivio al cui cospetto possiamo scegliere la via del bene». Sono le parole invece utilizzate da Andrea Bocelli nella postfazione.

Grazie alla sua fede, al suo coraggio e alla consapevolezza acquisita, Totò Cascio è tornato a vivere una vita degna di essere vissuta ed è questo il suo Nuovo Cinema Paradiso 2.0.

«Essere qui, girare l’Italia, parlare con la gente e cercare di lasciare il segno con un messaggi di speranza, di fede e di consapevolezza – ha concluso Cascio – È questo il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0. È la ripartenza e la rinascita».