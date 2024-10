Rimpasto di giunta a Belpasso: giurano tre nuovi assessori comunali. Il sindaco Caputo: «Garantiranno collaborazione e stabilità»

«Collaborazione e stabilità». Sono i presupposti con cui Carlo Caputo, sindaco di Belpasso, nel Catanese, ha annunciato il rimpasto della giunta comunale. Per «garantire lo spirito di squadra, l’azione sinergica, efficiente e partecipativa», continua il primo cittadino. Gli assessori che hanno giurato, in attesa delle deleghe, sono Simone Apa (candidato Fratelli d’Italia), Maria Grazia Motta (candidata Belpasso Più) e Giuseppe Rocco Santonocito (candidato Insieme per Belpasso). Che sostituiscono gli uscenti Massimo Condorelli (candidato DC), Danilo Distefano (candidato Insieme per Belpasso) e Valentina Reitano (area Fratelli d’Italia). Riconfermati, invece, Gaetano Campisi – che ricopre anche il ruolo di vicesindaco – e Tony Di Mauro. A presenziare al giuramento dei nuovi componenti della giunta c’erano anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il deputato regionale Giuseppe Zitelli e l’assessore del Comune di Catania Alessandro Porto.

A dedicare qualche parola di benvenuto e presentazione alla cittadinanza dei nuovi assessori è stato lo stesso sindaco Caputo: «A Simone Apa, giovane e preparato ingegnere che, sono certo, metterà tutto il suo entusiasmo in questo impegno appena assunto; a Mariagrazia Motta, donna sensibile che con spirito di servizio, come i valori scout insegnano, saprà mettersi a disposizione di tutta la comunità; e a Giuseppe Rocco Santonocito, un veterano della politica, presenza attenta che saprà dare tanto a tutto il nostro vasto territorio». Il ringraziamento è andato anche agli uscenti: «Massimo Condorelli, cuore generoso che tanto ha dato per far crescere gli eventi a Belpasso; Danilo Distefano, che ha saputo sostenere il peso di deleghe importanti e complicate; e a Valentina Reitano, determinata e capace di saper chiudere il cerchio dei suoi progetti. Sono certo che potrò contare ancora sulla loro collaborazione», conclude Caputo.