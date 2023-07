Belpasso, arrestato dopo avere picchiato la compagna. Vittima minacciata con un cacciavite

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato un 20enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nel pomeriggio i militari sono stati allertati dalla telefonata di una 21enne che, agitatissima, comunicava loro che per l’ennesima volta era stata picchiata dal compagno. La ragazza ha raccontato di essere stata minacciata con un cacciavite e un coltello da cucina dal compagno che, una volta compreso che lei stava per avvisare i carabinieri, si è immediatamente allontanato a bordo della propria autovettura Mercedes. Le ricerche dell’autovettura hanno avuto immediatamente riscontro, poiché i militari l’hanno intercettata e fermata in via 17^ Traversa. Secondo quanto emerso la ragazza in altre due occasioni aveva subito delle violenze ma non aveva mai denunciato.