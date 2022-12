Belpasso, la donna è stata uccisa con un fucile. Sentiti i colleghi che hanno trovato il cadavere. Indagini in corso

A ritrovare il corpo senza vita della donna nel pomeriggio di ieri, all’interno di un casolare in zona La Rotondella nelle campagne tra Belpasso e Paternò (nel Catanese) sono stati alcuni colleghi della vittima che era una bracciante agricola impiegata in un’azienda. Sul caso, la procura di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio. La donna, una 40enne di origine rumena, non aveva risposto alle loro numerose telefonate al cellulare, per questo sono andati a controllare nella casa rurale dove abitava da sola che si trova in un luogo isolato ma comunque dentro il comprensorio dell’azienda agricola. Lì hanno trovato il cadavere con un colpo di arma da fuoco – un fucile – e hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso e i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Paternò che adesso stanno portando avanti le indagini. Già nella serata di ieri sono stati ascoltati i colleghi di lavoro, i proprietari dell’azienda agricola e anche amici e conoscenti per ricostruire gli ultimi spostamenti e le frequentazioni della vittima. Al momento, gli inquirenti non hanno una pista privilegiata per il delitto ma si stanno concentrando anche sulla sfera personale della 40enne. Stando a quanto appreso finora, la donna sarebbe stata separata e avrebbe una figlia che vive in Romania.