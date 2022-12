Belpasso, trovato il cadavere di una donna con colpo di arma da fuoco

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato all’interno di un casolare di campagna nella zona di contrada Rotondella in territorio di Belpasso al confine con Paternò. Il cadavere presenta un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora, l’arma utilizzata sarebbe un fucile. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania e i militari della compagnia di Paternò che sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione ricevuta nel pomeriggio di oggi.

L’ipotesi su cui si stanno concentrando in questa prima fase di indagini gli inquirenti è quella di un omicidio. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 con i sanitari che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione del cadavere che potrebbe rivelare qualcosa in più in merito alle cause del decesso. Stando a quanto ricostruito finora, si tratterebbe di una bracciante agricola di 40 anni di origine rumena che viveva nel casolare dove è stata ritrovata.