Belpasso, 16enne precipita dal tetto del centro commerciale Etnapolis e muore

Precipita per 15 metri e muore in ospedale. È successo ieri pomeriggio a un ragazzo di 16 anni, che è caduto da un lucernario del parcheggio esterno che si trova sul tetto del centro commerciale Etnapolis, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato al 16enne le prime cure e lo ha trasportato all’ospedale San Marco, a Catania. I vigili del fuoco hanno verificato che lo scenario venisse messo in sicurezza, mentre i carabinieri hanno sequestrato l’area per i necessari accertamenti della magistratura. Sui social sono molti i messaggi di cordoglio per famiglia del ragazzo.