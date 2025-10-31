Foto di Lungomare Liberato

Barriere architettoniche, il Tar nomina un commissario: il Comune di Catania non ha rispettato i tempi

31/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso presentato da Filippo Tagnese e dall’associazione Luca Coscioni, nominando un commissario incaricato di assicurare che il Comune del capoluogo etneo dia finalmente seguito alla richiesta di adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

La decisione arriva dopo la sentenza del 12 maggio 2025, con cui il Tar aveva già accertato il silenzio-inadempimento del Comune, ordinandogli di emanare un provvedimento entro 45 giorni. Poiché i termini non sono stati rispettati, i giudici amministrativi hanno disposto la nomina del segretario generale della Città metropolitana di Messina come commissario ad acta, con il compito di concludere il procedimento entro 180 giorni.

«Un passo avanti per i diritti delle persone con disabilità»

«Si tratta di un risultato importante – dichiara l’avvocato Alessandro Gerardi, consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni – perché il Tar ha riconosciuto la fondatezza della nostra iniziativa e l’obbligo del Comune di rispondere alla diffida che avevamo presentato. Ora attendiamo che le istituzioni adempiano a quanto ordinato dal tribunale, fornendo una risposta formale e motivata sulla richiesta di adozione del Peba. È un passo avanti significativo verso il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ma la partita non è ancora chiusa». L’associazione, inoltre, fa sapere che «continuerà a monitorare l’evoluzione del procedimento, affinché l’amministrazione comunale rispetti le tempistiche e gli obblighi stabiliti dal Tar e si arrivi finalmente a un piano concreto per rendere la città accessibile a tutte e a tutti».

Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il Peba rappresenta uno strumento essenziale per la pianificazione e la rimozione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici comunali. A Catania, nonostante gli obblighi di legge risalenti al 1986, il piano non è mai stato adottato, lasciando ancora irrisolte numerose criticità che limitano l’accesso a persone con disabilità, anziani e genitori con bambini piccoli.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La preoccupazione per Manlio bellicapelli Messina: te lo dico io il prossimo governatore della Sicilia
Leggi la notizia

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso presentato da Filippo Tagnese e dall’associazione Luca Coscioni, nominando un commissario incaricato di assicurare che il Comune del capoluogo etneo dia finalmente seguito alla richiesta di adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). La decisione arriva dopo la […]

Scordia, incidente mortale sulla provinciale 29. Deceduto un 18enne
Leggi la notizia

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso presentato da Filippo Tagnese e dall’associazione Luca Coscioni, nominando un commissario incaricato di assicurare che il Comune del capoluogo etneo dia finalmente seguito alla richiesta di adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). La decisione arriva dopo la […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]