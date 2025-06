Bando per la progettazione dei termovalorizzatori in Sicilia: le offerte pervenute sono sette

Sono sette le offerte pervenute per la progettazione e la direzione dei lavori dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo d’Orléans. Il bando, dal valore complessivo di oltre 44 milioni di euro, si è chiuso nella giornata di ieri.

«Adesso si procederà alla nomina della commissione esaminatrice – ha spiegato Schifani – con due membri designati rispettivamente da Invitalia e dalla Regione. Contiamo di istituirla entro la fine di questa settimana o al più tardi all’inizio della prossima». La gara è stata indetta da Invitalia, in qualità di centrale di committenza per conto del commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia. Il bando prevede l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per un importo pari a circa 22 milioni di euro, e la possibilità di estendere il contratto alla direzione lavori per un ulteriore valore simile.