Bimbo di quattro mesi ricoverato con lesioni alla testa: si indaga in famiglia

Un bimbo di quattro mesi di Floridia (in provincia di Siracusa) è stato ricoverato in codice rosso in un ospedale di Catania. Lì è stato trasferito dopo essere arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa con delle lesioni alla testa. Sull’episodio sono in corso delle indagini coordinate dalla procura aretusea, che ha aperto un’inchiesta, per accertare le cause delle gravi ferite alla testa. Come scrive Lasicilia.it, gli accertamenti riguarderebbero l’ambito della famiglia del bambino. Secondo una prima ricostruzione, il neonato sarebbe finito in mezzo a una lite familiare scoppiata l’altro ieri sera. E sarebbero stati gli stessi parenti a portare il bimbo al Pronto soccorso. Alcuni familiari del bambino, quelli presenti in casa prima che venisse portato in ospedale, sono già stati interrogati dagli inquirenti.