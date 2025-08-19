Finge una falsa perquisizione per rubare a un’anziana: arrestato un finto carabiniere

Truffa in trasferta per un 50enne catanese. Che si è spacciato per carabiniere con l’intento di derubare un’anziana signora di 94 anni, a Balestrate, nel Palermitano. L’uomo, adesso arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere, era già noto alle forze dell’ordine per i reati di estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il 50enne, fingendosi un militare, si era presentato a casa della donna per una finta perquisizione, convincendo la donna a tirare fuori tutti i gioielli, con la scusa di doverne accertare la provenienza. A insospettirsi è stata la figlia, che ha subito dato l’allarme le forze dell’ordine. Quando ha capito che stavano arrivando i carabinieri, il 50enne ha provato a scappare, lasciando indietro i gioielli, ma si è ritrovato i militari proprio davanti alla porta. A quel punto, ha provato a opporre resistenza, con calci e pugni. Ad aiutare i carabinieri a contenerli e fermarlo, è stato un passante.