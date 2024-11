Droga, nove persone arrestate a Bagheria: una di loro accusata anche per una rapina

A Bagheria, nel Palermitano, nove persone sono state arrestate per droga. Tre – un 32enne, un 36enne e un 28enne – sono finite in carcere, mentre per le altre sei – un 28enne, un 33enne, un 25enne, un 48enne, un 25enne e un 35enne – è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di firma (praticamente con una certa cadenza devono presentarsi al commissariato di polizia). Le persone indagate sono accusate di detenzione e spaccio di droga. Uno dei gli indagati è accusato anche di aver fatto, l’11 settembre 2023, una rapina a mano armata ai danni di un distributore di carburanti di Casteldaccia, sempre in provincia di Palermo. La base di spaccio sarebbe stata gestita da un uomo che – nonostante si trovasse ai domiciliari – avrebbe rifornito settimanalmente la droga a un pusher che avrebbe gestito un’altra piazza di spaccio in un piccolo centro del Palermitano, utilizzando come corrieri tre degli indagati.