Bagheria, lancia una bici elettrica contro i poliziotti: arrestato un 46enne

Avrebbe lanciato una bicicletta elettrica contro dei poliziotti. A Bagheria, in provincia di Palermo, un 46enne (V.M. le sue iniziali) è stato arrestato e messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico: le accuse sono violenza, minacce, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo era stato denunciato a piede libero perché – secondo chi indaga – si sarebbe scagliato contro dei poliziotti, che stavano identificando il figlio, e lo avrebbe fatto lanciando contro di loro una bicicletta elettrica. La sostituta procuratrice di Termini Imerese, sempre nel Palermitano, ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare per la «pericolosità sociale» dell’uomo.

La vicenda è iniziata lo scorso ottobre nel corso di un incidente stradale in via Consolare, a Bagheria. A intervenire erano state alcune pattuglie di polizia, che stavano effettuando i rilievi. Nel corso degli accertamenti un giovane – figlio dell’uomo ora ai domiciliari – era passato da lì per caso e avrebbe iniziato a sbeffeggiare gli agenti, che lo hanno bloccato e identificato. A breve distanza c’era il padre, che – vedendo la scena – sarebbe arrivato a bordo di una bici elettrica che poi avrebbe scagliato contro gli agenti. I poliziotti sono rimasti feriti e dei loro colleghi hanno portato padre e figlio in commissariato.