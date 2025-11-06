L’avvocato di Totò Cuffaro rinuncia al mandato per «opportunità»: è citato nelle carte dell’inchiesta

06/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

L’avvocato Claudio Gallina ha rinunciato al mandato difensivo di Totò Cuffaro, l’ex governatore siciliano e leader della Democrazia Cristiana. Per l’accusa, il legale avrebbe fatto da tramite tra Cuffaro e un colonnello dei carabinieri che adesso è indagato per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.

L’avvocato di Totò Cuffaro rinuncia al mandato

Per l’ex governatore i pubblici ministeri di Palermo hanno chiesto l’arresto per corruzione, associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti. Totò Cuffaro è già stato detenuto in carcere, dal mese di gennaio del 2011 al mese di dicembre del 2015, per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Il leader della Dc, adesso per questa nuova indagine, aveva nominato Claudio Gallina come suo legale. Adesso l’avvocato di Totò Cuffaro ha rinunciato il mandato per «motivi di opportunità». Nella richiesta degli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana, infatti, il legale viene citato perché avrebbe fatto da tramite tra Cuffaro e un colonnello dei carabinieri.

Il legale che avrebbe fatto da tramite

Il colonnello – identificato dalla procura in Stefano Palminteri, in servizio al comando legione carabinieri Sicilia – avrebbe chiesto all’avvocato Gallina di incontrare il governatore. Un incontro che sarebbe, in effetti, poi avvenuto a porte chiuse il 14 marzo del 2024 nello studio del legale. Il rappresentante dell’arma dei carabinieri è finito indagato per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Per l’accusa, infatti, il colonnello avrebbe rivelato a Cuffaro notizie riservate su indagini in corso in cambio di favori per la moglie. E oggi è arrivata la notizia che l’avvocato di Cuffaro rinuncia al mandato per difenderlo.

