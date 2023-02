Avviso 22, il caso dei tirocinanti non pagati dalla Regione in un servizio della trasmissione Fuori dal coro

Il caso dei tirocinanti dell’avviso 22 sotto la lente d’ingrandimento della trasmissione televisiva Fuori dal coro. Il programma di approfondimento, in onda su Rete 4 dalle 21.20, dedica un servizio alla vicenda che riguarda circa 300 tirocinanti che, dopo tre anni, non sono stati ancora pagati dalla Regione Siciliana. Il servizio arriva in un momento particolare in cui il parlamento dell’Isola deve fare i conti con le polemiche sugli aumenti delle indennità ai deputati.

«Molti tirocinanti – spiega in una nota il portavoce Oreste Lauria – sono costretti a percepire il reddito di cittadinanza. Siamo in una condizione di disagio sociale e si fa fatica ad andare avanti per poter sopravvivere. Non vogliamo favoritismi ma centrare uno dei tanti obiettivi per l’occupazione e dare dignità ai tirocinanti siciliani dopo essersi formati. Alle ultime elezioni abbiamo perso per l’ennesima volta la possibilità di mandare a casa questi galantuomini e signorotti della politica».