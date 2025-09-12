Avola, arrestato 22enne: droga e cellulari rubati nascosti in auto

12/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione di stupefacenti e ricettazione. Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un 22enne all’ingresso della città di Avola, lungo la statale 115, trovando all’interno della sua auto due panetti di hashish e otto telefoni cellulari completi di caricabatteria.

La droga e i dispositivi erano occultati in due recipienti di plastica, avvolti con cura in panni di spugna. Un dettaglio che, secondo gli inquirenti, solleva interrogativi sui possibili destinatari finali della merce e sulle modalità di consegna. Il giovane è stato arrestato e sono in corso ulteriori indagini investigative per risalire alla rete di contatti e al canale di approvvigionamento.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ast: Luigi Genovese è il nuovo presidente
Leggi la notizia

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione di stupefacenti e ricettazione. Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un 22enne all’ingresso della città di Avola, lungo la statale 115, trovando all’interno della sua auto due panetti di hashish e otto telefoni cellulari completi di caricabatteria. La droga e i […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]