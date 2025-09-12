Avola, arrestato 22enne: droga e cellulari rubati nascosti in auto

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione di stupefacenti e ricettazione. Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un 22enne all’ingresso della città di Avola, lungo la statale 115, trovando all’interno della sua auto due panetti di hashish e otto telefoni cellulari completi di caricabatteria.

La droga e i dispositivi erano occultati in due recipienti di plastica, avvolti con cura in panni di spugna. Un dettaglio che, secondo gli inquirenti, solleva interrogativi sui possibili destinatari finali della merce e sulle modalità di consegna. Il giovane è stato arrestato e sono in corso ulteriori indagini investigative per risalire alla rete di contatti e al canale di approvvigionamento.