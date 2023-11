Avola, beccato con una macchina rubata ad Adrano. Il numero di telaio era alterato

Continuano i controlli antidroga condotti dagli agenti del commissariato di Lentini finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti. In particolare è stato denunciato un uomo di 59 anni per il reato di detenzione di droga. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, nel corso del controllo di polizia è stato trovato in possesso di 1,9 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Inoltre, nel corso di controlli su strada, un uomo di 43 anni è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale e, per tale motivo, è stato segnalato. Ad Avola un uomo è stato denunciato per ricettazione di un’auto risultata, ai controlli, rubata ad Adrano. Il veicolo, sottoposto a sequestro, presentava il numero di telaio parzialmente contraffatto.