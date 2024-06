Avola, in scooter con una pistola e 109 grammi di cocaina: arrestato un 29enne

Nel suo scooter una pistola e 109 grammi di cocaina. Ad Avola, in provincia di Siracusa, un commerciante di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri: le accuse sono porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre a bordo del suo scooter si trovava in una zona periferica della città. Nella perquisizione i militari hanno trovato, sotto la sella del mezzo, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e – nel borsello che il giovane aveva addosso – 109 grammi di cocaina. La pistola e la droga sono state sequestrate, così da poter effettuare gli esami di laboratorio che si eseguono in questi casi; anche lo scooter è stato sequestrato, perché sarebbe risultato privo di assicurazione. Ora il 29enne si trova nel carcere siracusano di Cavadonna.