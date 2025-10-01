Chiusure notturne sulla Catania-Siracusa. Dal 2 al 10 ottobre, nella fascia oraria fra le 21 e le 6, le rampe dello svincolo di Lentini (nel Siracusano) che consentono l’ingresso all’autostrada sono chiuse al traffico. Le chiusure saranno sia in direzione Catania che in direzione Siracusa. Il provvedimento non si applicherà durante i giorni festivi.

Chiusure notturne sulla Catania-Siracusa

Le stesse limitazioni al transito si avranno al chilometro 11,500 dell’autostrada Catania-Siracusa, in direzione Catania, tra lo svincolo di Lentini e lo svincolo Zona industriale Nord. Da Anas fanno sapere che il provvedimento si è reso necessario per eseguire i lavori di manutenzione programmata della sovrastruttura stradale.

I lavori sull’autostrada

Tutte le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno per non arrecare disagi all’utenza in transito e per garantire la sicurezza delle maestranze impiegate. Gli itinerari alternativi saranno garantiti dalla strada statale 114 Dir della costa saracena e dalla strada statale 114 Orientale sicula e verranno indicati sul posto tramite apposita segnaletica.