Autostrada Palermo-Catania: Anas riprende i lavori sospesi durante l’estate

29/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Riprendono da oggi, lunedì 29 settembre, i lavori lungo l’A19, l’autostrada Palermo-Catania, sospesi durante l’estate. Su indicazione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19, tutti i lavori si svolgeranno su tre turni, con squadre all’opera anche nelle ore notturne, per garantire una maggiore celerità degli interventi.

Riapre il cantiere di Bagheria sull’autostrada Palermo-Catania

Riaprirà il cantiere di Bagheria, sulla carreggiata in direzione Palermo, dove continuerà la sostituzione dei guardrail che eleveranno i livelli di sicurezza e di servizio dell’autostrada Palermo-Catania. Nel tratto interessato dai lavori per un’estensione di 800 metri la circolazione resta garantita sulla corsia di sorpasso. Questo provvedimento avrà una durata di due mesi e sarà necessario per effettuare la rimozione dei sottoservizi, la realizzazione di micropali a sostegno del cordolo in calcestruzzo e il rinforzo delle scarpate ed il montaggio delle barriere di sicurezza. L’obiettivo di Anas è quello di completare in anticipo queste lavorazioni per restituire all’utenza un’autostrada sempre più moderna e sicura.

