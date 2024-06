Catania, auto cannibalizzate in giardino e un fucile in garage: denunciato un 43enne

Parti di auto già smontate, la carcassa di una macchina, alcune targhe e due autoradio. È quanto i carabinieri hanno trovato nel giardino di un’abitazione a Catania. Un 43enne è stato denunciato per riciclaggio ma anche per detenzione abusiva di armi. Nel corso della perquisizione della casa dell’uomo di origini indiane, infatti, i militari hanno trovato anche un fucile e dei proiettili.

Dagli accertamenti sulle targhe ritrovate nel giardino della villa del 43enne è emerso che l’auto cannibalizzata era una Fiat Panda di colore bianco che, proprio qualche giorno prima, era stata rubata a un uomo catanese. Anche l’altra targa è risultata appartenere sempre a una Fiat Panda pure questa rubata a Catania a una 77enne.

Durante la perquisizione nell’abitazione, all’interno del garage i carabinieri hanno trovato un grosso scatolone: dentro un fucile calibro 9, con matricola, oltre a 35 proiettili calibro 9 e 15 proiettili calibro 38. Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza dell’arma che è stata inviata al Reparto

investigazioni scientifiche (Ris) di Messina. Tutto il materiale è stato sequestrato, in attesa della restituzione dell’auto al legittimo proprietario, e il 43enne è stato denunciato.