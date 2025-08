Auto della polizia prende fuoco a Palermo: due agenti in ospedale

Un’auto della polizia di Stato ha preso fuoco lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. A bordo c’erano due agenti, rimasti feriti e trasportati in ospedale. È accaduto nelle scorse ore, durante il pattugliamento ordinario. Le fiamme hanno avvolto l’auto in pochi istanti, danneggiandola gravemente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo, e il personale del 118 che ha soccorso i due agenti, entrambi rimasti contusi. Le loro condizioni, secondo quanto trapelato, non sarebbero gravi. La circolazione sulla strada è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Intanto sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo: tra le ipotesi al vaglio, anche un possibile guasto tecnico.