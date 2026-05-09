Un grave atto intimidatorio ha colpito il comando della polizia municipale di Santa Venerina, nel Catanese. Ignoti, con il volto coperto da passamontagna, hanno dato fuoco a un’auto di servizio, una Fiat Punto, parcheggiata nella rimessa di via Scuole. L’incendio ha distrutto il mezzo. Indagini in corso Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già acquisito […]
Auto della polizia municipale incendiata nel Catanese
Un grave atto intimidatorio ha colpito il comando della polizia municipale di Santa Venerina, nel Catanese. Ignoti, con il volto coperto da passamontagna, hanno dato fuoco a un’auto di servizio, una Fiat Punto, parcheggiata nella rimessa di via Scuole. L’incendio ha distrutto il mezzo.
Indagini in corso
Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili del gesto, che appare mirato e pianificato.
La condanna del Comune
Dura la presa di posizione dell’amministrazione comunale: «Condanniamo con la massima fermezza questo atto intimidatorio, che rappresenta un attacco non solo alle donne e agli uomini in divisa, ma all’intera comunità». Nel messaggio si legge anche: «Ringraziamo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la prontezza dell’intervento» e «esprimiamo la nostra totale solidarietà al comandante Rosalba Patanè e a tutto il corpo di polizia locale».