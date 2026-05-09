Auto della polizia municipale incendiata nel Catanese

09/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un grave atto intimidatorio ha colpito il comando della polizia municipale di Santa Venerina, nel Catanese. Ignoti, con il volto coperto da passamontagna, hanno dato fuoco a un’auto di servizio, una Fiat Punto, parcheggiata nella rimessa di via Scuole. L’incendio ha distrutto il mezzo.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili del gesto, che appare mirato e pianificato.

La condanna del Comune

Dura la presa di posizione dell’amministrazione comunale: «Condanniamo con la massima fermezza questo atto intimidatorio, che rappresenta un attacco non solo alle donne e agli uomini in divisa, ma all’intera comunità». Nel messaggio si legge anche: «Ringraziamo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la prontezza dell’intervento» e «esprimiamo la nostra totale solidarietà al comandante Rosalba Patanè e a tutto il corpo di polizia locale».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
Leggi la notizia

Un grave atto intimidatorio ha colpito il comando della polizia municipale di Santa Venerina, nel Catanese. Ignoti, con il volto coperto da passamontagna, hanno dato fuoco a un’auto di servizio, una Fiat Punto, parcheggiata nella rimessa di via Scuole. L’incendio ha distrutto il mezzo. Indagini in corso Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già acquisito […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze