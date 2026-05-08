Sei auto bruciate nella notte a Santa Maria di Licodia. Indagano i carabinieri

08/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sei automobili sono state distrutte in un rogo la notte scorsa a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. I mezzi erano parcheggiati lungo via Vittorio Emanuele. La pista privilegiata dagli inquirenti è quella dell’incendio di matrice dolosa. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’arteria e nelle zone limitrofe.

Auto bruciate a Santa Maria di Licodia: le indagini

Secondo quanto riportato da etnanews24 le riprese mostrerebbero la presenza di alcuni soggetti con indosso una tuta da lavoro monouso. I malviventi avrebbero tentato di incendiare anche una rivendita di tabacchi e avrebbero lasciato sul posto un contenitore con del liquido infiammabile all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò. Oltre alle auto le fiamme hanno interessato uno stabile, al momento dichiarato non agibile. Una persona, invece, è rimasta ferita con delle ustioni alle braccia, probabilmente dopo avere tentato di domare le fiamme. Quando successo la notte scorsa a Santa Maria di Licodia rimanda a un fatto analogo, avvenuto sempre in via Vittorio. Emanuele. Acune settimane fa un rogo aveva distrutto quattro automobili.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Corruzione: legali di Cuffaro chiedono di patteggiare 3 anni
Leggi la notizia

Sei automobili sono state distrutte in un rogo la notte scorsa a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. I mezzi erano parcheggiati lungo via Vittorio Emanuele. La pista privilegiata dagli inquirenti è quella dell’incendio di matrice dolosa. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’arteria e nelle zone […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di maggio 2026
di

Con maggio 2026 la primavera entra nel vivo, con un oroscopo dettato da un cielo movimentato, che svecchia, rinnova e fiorisce. Alle prese con i transiti di tanti pianeti e i loro effetti sui dodici dello zodiaco. Vediamo quali e come, segno per segno, nella nostra rubrica zodiacale. Ariete Maggio 2026 vi porta novità e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze