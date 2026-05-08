Sei automobili sono state distrutte in un rogo la notte scorsa a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. I mezzi erano parcheggiati lungo via Vittorio Emanuele. La pista privilegiata dagli inquirenti è quella dell’incendio di matrice dolosa. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’arteria e nelle zone limitrofe.

Auto bruciate a Santa Maria di Licodia: le indagini

Secondo quanto riportato da etnanews24 le riprese mostrerebbero la presenza di alcuni soggetti con indosso una tuta da lavoro monouso. I malviventi avrebbero tentato di incendiare anche una rivendita di tabacchi e avrebbero lasciato sul posto un contenitore con del liquido infiammabile all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò. Oltre alle auto le fiamme hanno interessato uno stabile, al momento dichiarato non agibile. Una persona, invece, è rimasta ferita con delle ustioni alle braccia, probabilmente dopo avere tentato di domare le fiamme. Quando successo la notte scorsa a Santa Maria di Licodia rimanda a un fatto analogo, avvenuto sempre in via Vittorio. Emanuele. Acune settimane fa un rogo aveva distrutto quattro automobili.