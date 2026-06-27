Auto finisce in mare al porto di Trapani: trovato morto un uomo

Foto di Vigili del fuoco

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’auto finita in mare nelle acque del molo Ronciglio, all’interno del porto di Trapani. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, supportati dai sommozzatori del comando di Palermo, che hanno raggiunto il veicolo immerso sul fondale.

Il recupero del mezzo e l’inchiesta

Le operazioni di recupero sono state effettuate con l’ausilio di un’autogru, che ha consentito di riportare l’auto in banchina. Una volta recuperato il mezzo, sono stati avviati i rilievi necessari per ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto. L’intera area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire le circostanze che hanno portato il veicolo a finire in mare.