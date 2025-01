Catania, auto di lusso incendiata: si indaga per scoprire le cause

Un’auto di lusso è stata completamente distrutta da un incendio. È avvenuto la notte scorsa a Catania, in viale Vittorio Veneto. La macchina – una Porsche – era parcheggiata tra via Sassari e via Cagliari. Il rogo si è esteso anche a due vetture che erano posteggiate accanto alla Porsche. Anche questi due mezzi sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dovranno stabilire le cause dell’incendio e poliziotti delle Volanti della questura per le indagini del caso.