Auto in fiamme lungo la Siracusa-Catania. Distrutta Alfa Romeo 156. Sul posto pompieri

Intorno alle 13 una macchina Alfa Romeo 156 è andata distrutta in un incendio autonomo, scoppiato mentre percorreva l’autostrada Siracusa-Catania, a circa due chilometri dallo svincolo San Giorgio. «Il mezzo ha perso potenza improvvisamente – racconta il guidatore a MeridioNews -Sono riuscito a raggiungere una piazzola di sosta ed è iniziato a uscire del fumo dal cofano. Poco dopo ho notato le fiamme». Sul posto è arrivata una pattuglia dell’Anas e dopo circa 20 minuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo, poi portato via da un carroattrezzi. Presenti anche due pattuglie della polizia stradale.