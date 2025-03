Catania, brucia autovettura in corso Italia. Le cause sono in corso di accertamento

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17.00, un’autovettura ha preso fuoco in corso Italia, angolo con via Martino Cilestri, a Catania. Si è trattato di un’Opel Corsa e le cause sono in corso di accertamento. I vigili del fuoco giunti dal distaccamento nord del comando provinciale di Catania, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto presente personale della polizia locale. Decine le chiamate di cittadini di passaggio e abitanti nelle zone limitrofe per l’intensa colonna di fumo che si è sviluppata.