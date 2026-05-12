Auto in fiamme a Lentini, indagini in corso

12/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’auto in fiamme a Lentini, in provincia di Siracusa. Intorno alle 3.40 della notte scorsa, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini è intervenuta per un incendio di un’auto – alimentata a benzina e ibrida – nei pressi di via Carlo del Prete, all’angolo con via Mercadante.

L’intervento per l’auto in fiamme a Lentini

La squadra dei vigili del fuoco della cittadina del Siracusano ha prontamente provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il mezzo. Le fiamme hanno gravemente danneggiato l’auto che era parcheggiata in strada. Sul posto sono intervenuti a supporto anche i carabinieri di Carlentini. Sono ancora in corso le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto.

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