Incidente a Belpasso: autista di un camion incastrato tra le lamiere

12/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, in territorio di Belpasso, in provincia di Catania. Stando a una prima ricostruzione della dinamica di quanto è accaduto, un mezzo pesante è uscito fuoristrada lungo la strada provinciale 207, finendo la propria corsa in un canalone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.

L’intervento per l’incidente a Belpasso

Quando sono arrivati sul posto dell’incidente autonomo a Belpasso, i vigili del fuoco sono intervenuti subito per liberare l’autista del camion, rimasto incastrato tra le lamiere, e mettere in sicurezza lo scenario. Il conducente del mezzo è stato estratto tagliando il tetto dell’abitacolo del mezzo. L’uomo è stato poi immobilizzato su una barella toboga dagli specialisti del nucleo speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco, inviati dalla sede centrale, insieme a una scala aerea.

Per gli adempimenti di competenza, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Paternò e gli operatori sanitari del servizio 118. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

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