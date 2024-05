Augusta, una serra con mille piante di marijuana in un immobile abbandonato

Mille piantine di marijuana in una serra all’interno di un immobile abbandonato ad Augusta, in provincia di Siracusa. Sono stati i poliziotti a scoprirla in contrada Frandanese, dove erano andati per perquisire la casa di un 38enne. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato 305 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Una volta lì, i poliziotti sono stati insospettiti dal rumore tipico di un sistema di areazione proveniente da un immobile poco distante e in stato di abbandono. Una volta dentro, hanno scoperto una serra con circa mille piante di marijuana attrezzata con sistemi di ventilazione ed essiccazione. Il 38enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.