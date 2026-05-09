Augusta, ciclista di 44 anni travolto da una macchina

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Un ciclista di 44 anni, residente a Cassibile, è stato investito questa mattina, poco dopo le 10, in territorio di Augusta. Secondo quanto riportato da WebMarte alla guida della macchina vi era un anziano di 83 anni. L’impatto quando quest’ultimo era intento a svoltare a sinistra con il proprio mezzo. Sul posto è intervenuto il 118. Il ciclista è stato trasferito all’ospedale di Augusta e successivamente, tramite elisoccorso, al Cannizzaro di Catania.