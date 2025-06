Augusta, arrestati tre uomini con mille euro in banconote false

Tre uomini di 51, 39 e 35 anni, tutti di Palagonia e con precedenti, sono stati arrestati ad Augusta per spendita e introduzione di monete falsificate. I carabinieri li hanno fermati in via Eroi di Malta, dopo che alcuni commercianti avevano segnalato acquisti sospetti con banconote da 50 euro, risultate poi false. Durante la perquisizione sono stati trovati con circa 1.000 euro contraffatti. Uno di loro era già sottoposto all’obbligo di dimora per un furto. Non è il primo episodio simile registrato nel Siracusano negli ultimi mesi