Attacco hacker all’Asp di Palermo: disagi per i pazienti e rischio per i dati personali

Un attacco hacker ha colpito il sistema informatico dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, causando disagi da due giorni per pazienti e utenti. «L’attacco ha interessato circa 45 postazioni di lavoro aziendali» spiegano dall’Asp. Non è ancora chiaro quante strutture siano coinvolte né quali dati siano stati esfiltrati. Si ipotizza l’acquisizione di dati anagrafici e amministrativi. L’azienda invita gli utenti a prestare attenzione a messaggi sospetti e a non fornire dati personali via email o telefono. «Ci scusiamo per l’accaduto – aggiunge l’Asp – e assicuriamo la massima trasparenza e protezione dei dati».