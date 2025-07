Atletica leggera: la palermitana Colajanni sfiora il personale a Nancy negli 800 metri

Altra prova maiuscola per la mezzofondista palermitana Maria Colajanni. La portacolori del CUS Palermo è stata impegnata negli 800 metri del meeting Stanislas a Nancy, in Francia. Colajanni ha completato i due giri di pista in 2:00.77, quasi eguagliando il suo primato personale di 2:00.71, stabilito a Rovereto nella cornice del Palio della Quercia. Per la mezzofondista si tratta quindi di un ottimo risultato che lascia ben sperare per la continuazione della stagione. La gara di Nancy è stata vinta Nigist Getachew in 1:58,15. A completare il podio Charne Swart 1:59.03 e Clara Liberman, la francese ha stabilito anche il suo miglior tempo fermando il cronometro in 1:59.18.