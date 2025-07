Ast non rinnova il contratto a 25 operatori: sindacati in protesta

«Dal primo luglio l’Azienda siciliana trasporti (Ast) non ha rinnovato le missioni a 25 operatori di esercizio a Palermo, Catania, Messina e Siracusa. Operatori che da tanti reggevano i servizi e le tratte sociali e non erogate dall’azienda». Lo affermano Francesco Brugnone, Giuseppe Cusimano e Danilo Borrelli segretari di Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp Sicilia, che aggiungono: «Nonostante nelle scorse settimane si sono succeduti comunicati rassicuranti sul futuro di questo personale, per 25 lavoratori su una platea di 154 di cui 39 meccanici, è arrivata una doccia gelata a poche ora dalla scadenza della missione lavorativa. Siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie».

«Ad oggi rimane viva la necessità all’utilizzo di questo personale per far usufruire delle ferie tutto il personale di Ast nel periodo estivo e per la successiva riapertura delle scuole oltre ai pensionamenti che ogni mese registriamo – precisano ancora i sindacati -. Siamo ancora in attesa di essere convocati dagli organi preposti, confidando si possa rimediare al mancato rinnovo dei 25 lavoratori e che si possa stabilire un criterio definitivo per la stabilizzazione di tutto il personale in questione. In assenza di risposte concrete siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative volte a tutelare i lavoratori».