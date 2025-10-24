Ponte sullo Stretto: avviate le selezioni per assumere chi lo costruirà

24/10/2025

Avviata la selezione delle candidature per le assunzioni dei lavoratori impegnati nella costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo annuncia la società Webuild in una nota, sottolineando che si tratta di una «opportunità per migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia».

Le assunzioni dei lavoratori per il Ponte sullo Stretto

«In attesa della decisione finale della Corte dei Conti – sottolinea la società Webuild – si accelera sul fronte delle risorse umane. Puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero». La società sottolinea poi come il Ponte sullo Stretto di Messina sia «un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese. Migliorerà le connessioni tra le due sponde dello Stretto (tra la Sicilia e la Calabria) – si legge ancora nella nota della società Welbuild – collegherà la rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità, finalmente in costruzione in Sicilia, con quella del continente. Oltre a rafforzare la competitività del Sud e dare impulso a una filiera industriale diffusa e sostenibile».

Il programma Cantiere Lavoro Italia

Per supportare la realizzazione di questo progetto, Webuild fa perno sul sistema di scuole di Cantiere Lavoro Italia che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze. «Un investimento concreto nella formazione – sottolineano dalla società – nel lavoro e nello sviluppo delle comunità». Lanciato nel 2023, il programma Cantiere Lavoro Italia a oggi ha formato circa 1700 persone tra operai ed impiegati. L’obiettivo è quello di «valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio». Un programma, rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, che offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri.

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]