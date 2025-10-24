Avviata la selezione delle candidature per le assunzioni dei lavoratori impegnati nella costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo annuncia la società Webuild in una nota, sottolineando che si tratta di una «opportunità per migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia».

Le assunzioni dei lavoratori per il Ponte sullo Stretto

«In attesa della decisione finale della Corte dei Conti – sottolinea la società Webuild – si accelera sul fronte delle risorse umane. Puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero». La società sottolinea poi come il Ponte sullo Stretto di Messina sia «un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese. Migliorerà le connessioni tra le due sponde dello Stretto (tra la Sicilia e la Calabria) – si legge ancora nella nota della società Welbuild – collegherà la rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità, finalmente in costruzione in Sicilia, con quella del continente. Oltre a rafforzare la competitività del Sud e dare impulso a una filiera industriale diffusa e sostenibile».

Il programma Cantiere Lavoro Italia

Per supportare la realizzazione di questo progetto, Webuild fa perno sul sistema di scuole di Cantiere Lavoro Italia che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze. «Un investimento concreto nella formazione – sottolineano dalla società – nel lavoro e nello sviluppo delle comunità». Lanciato nel 2023, il programma Cantiere Lavoro Italia a oggi ha formato circa 1700 persone tra operai ed impiegati. L’obiettivo è quello di «valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio». Un programma, rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, che offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri.